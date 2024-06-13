Экономист дал прогноз по курсу доллара в России на фоне санкций США Экономист Кричевский: стоимость доллара в скором времени нормализуется

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Санкции США, введенные против МосБиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) России, не окажут существенного влияния на курс доллара в стране, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экономист Никита Кричевский. Он также призвал не реагировать на скачки показателей и не совершать бездумных покупок.

Я бы не рекомендовал сейчас скупать доллары по безумным ценам, как многие делают, а, наоборот, советовал как можно быстрее продавать. Подобная паника возникает при любых переменах. Но уже через несколько недель все отыграется назад. 200 рублей доллар стоить не будет, — уточнил Кричевский.

Экономист также добавил, что ожидал, что рестрикции против МосБиржи введут значительно раньше. Он подчеркнул, что ЦБ РФ ждал их и готовился еще два года назад. Кричевский усомнился и в возможности введения полного запрета на операции с долларом в РФ. Он также напомнил, что цены на продовольствие после санкций не должны пойти вверх, так как внутренние производители не зависят от валюты, а сыграть на нынешней ситуации никто не рискнет.

Власти Соединенных Штатов ранее расширили санкции против России. Из-за этого рестрикции коснулись более 200 юридических лиц и более 30 физических лиц. Под ограничения также подпали: МосБиржа, Национальный расчетный депозитарий, Национальный центр и ряд других компаний.