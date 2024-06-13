ЦБ РФ впервые установил курсы валют в обход биржевых торгов Центробанк установил курсы доллара и евро на 14 июня

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Банк России установил курсы доллара и евро на основании внебиржевых торгов впервые после ограничений, наложенных США на МосБиржу, сообщил регулятор на своем сайте. Официальный курс доллара на пятницу, 14 июня, составляет 88,21 рубля, а евро — 94,83 рубля.

Отмечается, что курсы валют установлены исходя из данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 13 июня. Подчеркивается, что были выявлены лишь незначительные отклонения курсов доллара и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных, которые устанавливал ЦБ в соответствующие дни, не превышающие сотые доли процента.

Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке, — сказано в сообщении.

Ранее в Центробанке заявляли, что россияне смогут приобретать наличную иностранную валюту в банках исходя из ее наличия. Регулятор заверил, что операции проводятся по курсу банка. Отмечалось, что санкции против Московской Биржи изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. По этой причине баланс на валютном рынке остается неизменным.