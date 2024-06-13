ЦБ опубликовал инструкцию покупки валюты после введения санкций Центробанк: валюту по-прежнему можно приобрести в банках

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Россияне смогут приобретать наличную иностранную валюту в банках исходя из ее наличия, следует из материалов на сайте Центрального банка России. Регулятор заверил, что операции проводятся по курсу банка.

Банки продают наличную валюту как в своих кассах, так и при наличии технической возможности они могут предлагать такую услугу в банкоматах. Продажа валюты осуществляется исходя из ее наличия у банка, операции проводятся по курсу банка, — говорится в сообщении.

Центробанк объяснил, что санкции против Московской Биржи изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. По этой причине баланс на валютном рынке остается неизменным, подчеркнул регулятор.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. В список попали Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская Биржа»).

Банк России принял решение о временном прекращении торгов гонконгским долларом, начиная с 13 июня. Согласно обнародованной информации, также изменится время начала торговой сессии на МосБирже.