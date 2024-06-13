Центробанк РФ временно прекратил торги гонконгским долларом ЦБ: РФ приостановила торги гонконгским долларом с 13 июня

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Банк России принял решение о временном прекращении торгов гонконгским долларом, начиная с 13 июня, передает пресс-служба Центробанка. Согласно обнародованной информации, также изменится время начала торговой сессии на Мосбирже.

В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 мск, — следует из сообщения.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил, что МосБиржа будет работать в новом формате с долларами после введения санкций США против платформы. Торги в долларах «как-то переналадят», констатировал он.

До этого стало известно, что МосБиржа не будет работать с американской валютой и евро 13 июня на фоне новых санкций со стороны Минфина США. Акции площадки резко упали после введения рестрикций. Предполагалось, что отмена не коснется других инструментов, кроме валютных пар с американским долларом и евро.

Минфин США 12 июня ввел новые рестрикции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. На сайте ведомства обозначили причину — проведение специальной военной операции.