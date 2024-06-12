В Госдуме допустили новый формат работы МосБиржи с долларами Депутат Делягин допустил введение нового формата работы МосБиржи с долларами США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Lenta.ru допустил, что МосБиржа будет работать в новом формате с долларами после введения санкций США против платформы. Депутат добавил, на это понадобится время. По словам Делягина, торги в долларах «как-то переналадят».

Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Я думаю, что просто некоторое время понадобится, — сказал политик.

Делягин подчеркнул, что Московская биржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а некоторым обозначением валюты. Это, в свою очередь, потребует некоторой работы. Депутат полагает, что МосБирже нужно будет прописать новый регламент. В противном случае торги могут переместиться на другую площадку.

Ранее стало известно, что МосБиржа не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня на фоне новых санкций со стороны американского минфина. Акции площадки резко упали после введения рестрикций. Отмена не коснется других инструментов, кроме валютных пар с американским долларом и евро.