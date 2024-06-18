«Сбер» предупредил о новом фейковом мобильном приложении в App Store В App Store появилось фейковое приложение «Сбер: Новый доступ в Сбол»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фейковое мобильное приложение «Сбер: Новый доступ в Сбол» появилось в магазине приложений App Store, сообщил ТАСС. В банке агентству подтвердили, что не причастны к этой программе. Разработчиком приложения указан Mukad Patel.

Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его, — заявили в банке.

В кредитной организации добавили, что с начала текущего года выявлено 21 мошенническое приложение, которой якобы выпущено «Сбером».

Ранее в пресс-службе финансовой организации сообщили, что новое приложение «Сбера» под названием «Умный Онлайн» появилось в App Store. Оно полностью повторяет функционал оригинального приложения «Сбербанк Онлайн», предоставляя владельцам устройств на iOS доступ к онлайн-банкингу.

Представители «Сбера» призвали владельцев устройств под управлением iOS как можно скорее скачать новое приложение в App Store. Они предупредили, что старые версии «Сбербанк Онлайн» скоро начнут отключаться. Так, до конца этого года будет прекращена поддержка версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11.