ФАС выдала предостережение производителю консервов из-за прогноза по икре

https://static.news.ru/photo/b3dd91e8-f9ae-11ea-9297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александр Ефремов получил предупреждение от Федерального антимонопольного агентства. Он спрогнозировал рост цен на красную икру.

Антимонопольная служба выдала предостережение генеральному директору ООО «Доброфлот», который на страницах газеты «Коммерсант» заявил о возможном росте цен на красную икру, — цитирует RNS пресс-службу ведомства.

В ФАС добавили, что подобные высказывания могут привести к нарушению закона о защите конкуренции, и напомнили, что должностные лица должны очень осторожно делать публичные заявления, связанные с прогнозом цен на те или иные товары и услуги.

В ведомстве предупредили, что такие заявления могут привести к заключению антиконкурентного соглашения между участниками рынка. Кроме того, они могут вызвать рост цен на продукты.

Ранее газета «Коммерсант» писал, что красная икра в России в ближайшее время может серьёзно подорожать. Причиной этого стал крайне скудный улов лососёвых в 2020 году. О предстоящем росте отгрузочных цен на сырьё уже предупредили оптовые поставщики.

Неудачную путину лососёвых в этом году специалисты связывают с погодными факторами. Причём это не исключительно российская проблема: та же ситуация и у добытчиков красной рыбы в США, писал NEWS.ru.