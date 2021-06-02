ФАС упростит досрочное погашение и рефинансирование ипотеки

https://static.news.ru/photo/83911a56-c405-11eb-b184-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба намерена запретить банкам искусственно растягивать сроки предоставления документов, которые необходимы для полного и досрочного погашения ипотечного займа. Россияне жалуются, что банки нарочно затягивают сроки выдачи документов, необходимых для того, чтобы погасить ссуду досрочно, и закладных, которые требуются для закрытия регистрационной записи об ипотеке, сообщают «Известия».

Поводом для разработки проекта стали многочисленные жалобы россиян, которые указывают на то, что банки не дают возможности досрочно погасить и рефинансировать ипотеку. К тому же существующий механизм рефинансирования кредита предполагает, что заёмщик должен уплатить банку дополнительные проценты при переходе к новому кредитору.

Центробанк уже дал согласие поддержать законопроект, который значительно упростит переход на обслуживание ипотеки в другом банке, а также сократит время предоставления необходимых для этого бумаг. Тем более что жалобы заёмщиков на несвоевременную выдачу закладных поступают и в ЦБ.

На сегодня в законе нет фиксированного срока передачи документов, чем и пользуются банки. Поэтому изменения в случае их принятия сэкономят заёмщику время и деньги, позволив быстро закрыть долг.

Как сообщалось ранее, в мае семь банков из топ-20 повысили ставки по ипотечным программам. Рост ставок начался ещё в апреле, сейчас он ускорился, достигнув в ряде случаев 1,5 процентного пункта (п. п.).