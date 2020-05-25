ФАС оспорила сделку «Лукойла» по продаже алмазного бизнеса банку «Открытие»

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ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО «АГД-Даймондс», принадлежавших «Лукойлу» банку «Открытие Холдинг».

Отмечается, что служба хочет, чтобы суд признал сделку недействительной и применил к ней «последствия её недействительности». В ФАС заявили, что от правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ была скрыта информация о наличии у ряда бенефициаров АО «Открытие Холдинг» гражданства иного государства.

Что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами, — цитирует ТАСС сообщение антимонопольного ведомства.

Сама сделка по продаже была закрыта в мае 2017 года. Тогда АО «Архангельское геологодобычное предприятие» была продана за $1,45 млрд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 2 июля банк «Открытие» подал иск о взыскании почти 290 млрд рублей с пяти своих бывших топ-менеджеров