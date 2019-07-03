Банк «Открытие» подал иск о взыскании почти 290 млрд рублей с пяти своих бывших топ-менеджеров.
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Согласно материалам суда, ответчиками являются один из основателей кредитной организации Вадим Беляев, председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент финансового учреждения Рубен Аганбегян. Дата рассмотрения иска пока неизвестна.
В 2017 году в «Открытии» началась санация, которая продолжалась почти два года под контролем Центробанка. На данный момент банк на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора.
Ранее News.ru писал о том, что «Открытие» проиграл иск к бывшему топ-менеджеру о возврате премии.