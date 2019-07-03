https://static.news.ru/photo/0a395258-9db1-11e9-b50d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк «Открытие» подал иск о взыскании почти 290 млрд рублей с пяти своих бывших топ-менеджеров.

Об этом говорится в карточке Арбитражного суда.

Согласно материалам суда, ответчиками являются один из основателей кредитной организации Вадим Беляев, председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент финансового учреждения Рубен Аганбегян. Дата рассмотрения иска пока неизвестна.

В 2017 году в «Открытии» началась санация, которая продолжалась почти два года под контролем Центробанка. На данный момент банк на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора.

Ранее News.ru писал о том, что «Открытие» проиграл иск к бывшему топ-менеджеру о возврате премии.