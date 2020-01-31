https://static.news.ru/photo/e74699ac-443d-11ea-9929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Большая четвёрка» операторов связи («Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2) ответила Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) на запрос после повышения цен на ряд архивных тарифов. ФАС проверит действия компаний на предмет соответствия антимонопольному законодательству в кратчайшие сроки, рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Все операторы связи в установленный срок представили в ФАС ответы на запрос. Анализируется свыше 4 тыс. тарифных планов, — говорится на официальном сайте службы.

В «МегаФоне» пояснили, что изменения тарификации введены с учётом роста потребления услуг и не затронут широкий круг клиентов.

Представители «ВымпелКома» («Билайн») аргументировали подорожание услуг затратами компании на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС увидела угрозу монополизации рынка школьных учебников в сделке по поглощению «Торгового дома «Арбис» издательством «Просвещение».

Сделка прошла в первой половине 2019 года. «Просвещение», которое на тот момент выпускало 65% учебных пособий в России, приобрело контрольный пакет «Арбиса», получив контроль над двумя издательствами: «Бином. Лаборатория знаний» и «Ассоциация XXI век». Они занимали около 3% рынка учебной литературы.