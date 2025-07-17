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17 июля 2025 в 12:11

Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте

«Ушкуйник»: ВС России использовали дрон-камикадзе в качестве средства связи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские воска необычным образом стали применять оптоволоконный беспилотник «Князь Вандал Новгородский» в качестве средства высокоскоростной связи, заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в комментарии для ТАСС. По его словам, такое нетривиальное использование БПЛА не было предусмотрено разработчиками.

Из запоминающихся случаев — очень нетривиальное, совершенно незапланированное разработчиками применение «Князя Вандала». По своему предназначению это дрон-камикадзе. Но несколько раз были случаи, когда штурмовая группа взяла опорник и со старого места кидала туда наш дрон без боевой части, убрав оттуда медиаконвертер и воткнув обычный Wi-Fi роутер. В итоге бойцы получали на новом месте гигабит мобильного интернета. По сути, это создаваемая на лету высокоскоростная система связи, — сказал Чадаев.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российские военнослужащие смогут задействовать в рамках учений сил ПВО захваченный беспилотник британского производства, стоимость которого составляет миллион рублей. По его словам, доработка БПЛА производилась в полевых условиях. ВС РФ внимательно изучат трофей, добавил эксперт.

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