Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте

Российские воска необычным образом стали применять оптоволоконный беспилотник «Князь Вандал Новгородский» в качестве средства высокоскоростной связи, заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в комментарии для ТАСС. По его словам, такое нетривиальное использование БПЛА не было предусмотрено разработчиками.

Из запоминающихся случаев — очень нетривиальное, совершенно незапланированное разработчиками применение «Князя Вандала». По своему предназначению это дрон-камикадзе. Но несколько раз были случаи, когда штурмовая группа взяла опорник и со старого места кидала туда наш дрон без боевой части, убрав оттуда медиаконвертер и воткнув обычный Wi-Fi роутер. В итоге бойцы получали на новом месте гигабит мобильного интернета. По сути, это создаваемая на лету высокоскоростная система связи, — сказал Чадаев.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российские военнослужащие смогут задействовать в рамках учений сил ПВО захваченный беспилотник британского производства, стоимость которого составляет миллион рублей. По его словам, доработка БПЛА производилась в полевых условиях. ВС РФ внимательно изучат трофей, добавил эксперт.