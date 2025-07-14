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14 июля 2025 в 13:45

Найдено применение захваченному ВС России британскому дрону за 1 млн рублей

Генерал Липовой: ВС РФ смогут использовать дрон ВСУ за 1 млн рублей для учений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России смогут использовать захваченный британский дрон за 1 млн рублей для учений, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, беспилотник был доработан в полевых условиях.

Это дрон, доработанный в полевых условиях, имитировал ложную цель в расчете на то, что наши средства ПВО его опознают как цель, не представляющую никакой угрозы, а он снабжен взрывчаткой для нанесения ударов по нашим объектам. Наши бойцы внимательно изучат этот трофей, сделают соответствующие выводы, и дальше вполне возможно, что он будет использоваться как учебный экспонат для тренировки наших средств ПВО, — сказал Липовой.

Он добавил, что радиус действия БПЛА достигает тысячи километров. По словам генерала, дрон может долететь до крупных промышленных или административных центров на приграничной территории.

Ранее боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат заявил, что военнослужащие ВС РФ приземлили и разминировали британский БПЛА, который летел над российской территорией. Беспилотник передали для изучения специалистам центра, его стоимость оценили в чуть менее 1 млн рублей.

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