В ЕС заявили об исчерпании антироссийских санкций Дипломат ЕС сообщил о достижении предела по введению антироссийских санкций

Европейская комиссия в Брюсселе / Фото shutterstock.com

Неназванный дипломат ЕС заявил изданию Euractiv, что Евросоюз практически исчерпал возможности давления на Россию и ввести новый пакет санкций против Москвы будет крайне сложно. По его словам, об этом свидетельствуют проблемы с согласованием эмбарго на поставку российской нефти.

Мы очень близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности. Что же будет входить в седьмой пакет санкций? Если нам так трудно согласовать эмбарго на российскую нефть, что же будет с эмбарго на газ? — задался вопросом дипломат.

По его словам, несмотря на прогресс в переговорах с Венгрией, которая требует компенсации за возможное эмбарго на российскую нефть, атмосфера на совещании по внешнеполитическим вопросам свидетельствует о «шаге назад». Венгрия по-прежнему хочет гарантий собственной энергетической безопасности, и в случае положительного решения подобных уступок могут потребовать и другие страны.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Он добавил, что не знает, сколько времени может занять согласование этого пакета, включающего в себя нефтяное эмбарго в отношении России.