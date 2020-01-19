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Евросоюз предупредил Турцию о недопустимости разработки газовых месторождений на шельфе Кипра. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Все члены международного сообщества должны воздерживаться от действий, которые могут подорвать региональную стабильность, заявил он.

Намерение Турции вновь начать работы по разработкам углеводородных месторождений в этом регионе идёт именно в этом направлении, — цитирует Борреля ТАСС.

Анкара пытается легализовать геологоразведку через соглашение о разделе морского пространства в Восточном Средиземноморье с ливийским Правительством национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем. Евросоюз уже ввёл против Турции санкции за внедрение в спорные воды.

Администрация президента Кипра напомнила, что эта территория находится в пределах исключительной экономической зоны островного государства, при этом лицензии на геологоразведку уже предоставлены крупным зарубежным компаниям.

Тем не менее, Турция по-прежнему намерена отправить к берегам острова буровое судно Yavuz для проведения новой операции. Как писал NEWS.ru, Анкара настаивает на том, что разработку месторождений она ведёт согласно лицензии, полученной от властей Турецкой Республики Северного Кипра.