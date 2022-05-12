Евро рухнул на МосБирже до значений 2017 года Евро на МосБирже опустился до 67 рублей

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Стоимость евро на МосБирже опустилась до 67 рублей, свидетельствуют данные площадки. Это рекордно низкое значение с июня 2017 года.

Курс доллара сегодня также опустился до двухлетнего минимума. Он составил 65,31 рубля.

Агентство Bloomberg признало рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Это произошло после того, как национальная валюта по отношению к доллару выросла на 11%. По словам экспертов, такого результата рублю удалось достичь благодаря комплексу мер, принятых правительством страны.

Президент России Владимир Путин также заявил, что рубль укрепляется. По словам главы государства, он показывает лучшую динамику среди всех валют мира. В качестве причины таких процессов он указал на грамотную работу макроэкономических ведомств.