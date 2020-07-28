Евро «пробил» на МосБирже отметку в 85 рублей впервые со 2 апреля

https://static.news.ru/photo/44bac610-d0d1-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро во время валютных торгов на МосБирже прибавил 1,1% по отношению к российскому рублю и достиг 85,02 руб. за единицу. Об этом говорят данные на 28 июля 2020 года в 15:37 мск. В последний раз евро стоит больше 85 рублей 2 апреля 2020 года. Курс американского доллара составил 72,46 рубля за единицу.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,35% и составила $43,22 за баррель. Цена августовских контрактов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,22% и составила $40,66 за баррель. Отмечается, что к закрытию предыдущих торгов стоимость лёгкой нефти WTI с поставкой в августе снизились на 1,15, достигнув $40,75 за баррель.

Курс евро на валютных рынках оказался перегретым. Поэтому говорить о том, что он может в краткосрочной перспективе устремиться к отметке в 90 рублей, преждевременно, считают эксперты финансового рынка. Тем не менее предпосылки для подобной тенденции имеются, отмечают они.

Как полагает директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании «Универ-капитал» Андрей Верников, сильный рост евро к рублю, зафиксированный 27 июля, связан с ситуацией на международном валютном рынке, в том числе с динамикой пары евро — доллар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что противостояние США и Китая, а также фискальная политика Вашингтона могут привести к серьёзным негативным последствиям для доллара и американской экономики. Об этом заявил миллиардер, основатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.