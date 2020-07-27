Финансисты рассказали о перспективах евро по 90 рублей

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Курс евро на валютных рынках оказался перегретым. Поэтому говорить о том, что он может в краткосрочной перспективе устремиться к отметке в 90 рублей, преждевременно, считают эксперты финансового рынка.

Тем не менее, предпосылки для подобной тенденции имеются, отмечают они.

Как полагает директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании «Универ-капитал» Андрей Верников, сильный рост евро к рублю, зафиксированный 27 июля, связан с ситуацией на международном валютном рынке, в том числе с динамикой пары «евро — доллар».

Специалист отметил, что главная причина слабости американской валюты в том, что Соединённые Штаты сейчас являются одним из центров пандемии коронавируса, в то время как в Европе эпидемическая обстановка более спокойная.

В связи с этим в Белом доме вынуждены прибегнуть к политике «агрессивного количественного смягчения». Это необходимо для того, чтобы минимизировать ущерб, наносимый эпидемией экономике, пояснил Верников. Он напомнил, что в течение ближайшей недели конгресс США планирует принять второй пакет экономических мер, а на очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС), намеченном на 29 июля, может быть заявлено о необходимости продолжения мягкой денежной политики.

Есть основания ожидать сильной инфляции доллара, поэтому инвесторы выбирают евро, — цитирует Верникова РИА Новости.

В свою очередь ведущий аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков считает, что ослабление доллара вызвано разницей в подходах финансирования программ экономической помощи для борьбы с коронавирусом. Если в США основным покупателем нового госдолга будет ФРС, то в Европе такие программы будут профинансированы большей частью за счёт займов на свободном рынке.

По сути, отметил эксперт, слабость американской валюты вызвана не прекращающейся работой «печатного станка», который увеличивает денежную массу. Чем её больше, тем меньшую реальную стоимость имеет доллар. В 2020 году ФРС может «напечатать» до 10-20% американской экономики, высказал мнение Кочетков.

Он указал на то, что масштабная программа количественного смягчения уже привела к новым рекордам стоимости золота и укреплению евро до многолетних максимумов.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, рассказал, что глобальные инвесторы на фоне слабых данных по рынку труда в США выражают опасения в отношении скорого восстановления американской экономики. В итоге, по его словам американская валюта теряет свои позиции не только к евро, но и к японской иене, швейцарскому франку и британскому фунту.

Впрочем, предположил экономист, ослабление может завершиться после заседания ФРС 29 июля. Не исключено, что доллар отыграет часть утраченных ранее позиций. В связи с этим, добавил он, ставить на рост евро к отметке 90 рублей не следует. Доллар в отсутствие как позитивных, так и крайне негативных факторов в среднесрочной перспективе наверняка останется в диапазоне 70,5-72,3 рубля, спрогнозировал Дроздов.

Кочетков также полагает, что говорить о курсе евро в районе 90 рублей в ближайшей перспективе смысла нет. Напротив, в августе рубль может вернуться к укреплению и даже поправить своё положение относительно не только евро, но и доллара, закрепившись на цифре 70.

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович дал схожий прогноз. Он полагает, что в течение недели курс доллара будет колебаться в рамках 71-72,5 рубля, а евро — 83,5-84,7 рубля. Перегретая европейская валюта, отметил он, сможет «пощупать» курс в 85,5 рубля, однако затем ослабнет.

Вместе с тем, позже в этом году евро может вырасти «в район 89 рублей», добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что биржевой курс евро 27 июля обновил максимум с 22 апреля, поднявшись выше 84 рублей.