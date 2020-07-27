Евро впервые с апреля пробил отметку 84 рубля

https://static.news.ru/photo/e9d2a240-d017-11ea-b4bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро достиг максимума с 22 апреля и составил 84,05 рубля. Таковы данные Московской биржи по состоянию на 15:12 мск.

По информации торговой площадки, курс доллара расчётами «завтра» на 15:12 (мск) снижался на 25 копеек, до 71,49 рубля.

Официальный курс европейской валюты к рублю, установленный Центральным банком на 28 июля, составил 83,7759 рубля. Доллар подешевел на 1,24 копейки — до 71,585 рубля. Стоимость бивалютной корзины в свою очередь выросла на 29,59 копейки, составив 77,0709 рубля.

Российская валюта снижается на фоне санкционной риторики и ограниченного интереса нерезидентов к ОФЗ, отмечает РБК. Цены на нефть сегодня не оказывают особой поддержки российской валюте. Октябрьский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,57% — до 43,53 доллара.

Как писал NEWS.ru ранее, Центральный банк РФ уменьшил размер базовой ставки до нового исторического минимума — 4,25%. За три дня до решения Банка России российский рубль подешевел на 50 копеек по отношению к доллару. Отмечается, что на момент объявления размера ключевой ставки нацвалюта торговалась на МосБирже в пределах 71,5 рубля за доллар.