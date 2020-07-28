Миллиардер предсказал доллару падение из-за торговых войн США и КНР

https://static.news.ru/photo/647d1014-d0ce-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Xinjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Противостояние США и Китая, а также фискальная политика Вашингтона могут привести к серьёзным негативным последствиям для доллара и американской экономики. Об этом заявил миллиардер, основатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.

Он отметил сейчас Штаты ведут против Китая войны в торговой, технологической и геополитической сферах. Вскоре может начаться и война капиталов, если американские власти введут законодательный запрет на инвестиции в экономику КНР или откажутся от выплат Пекину по своим бондам.

Это реально может произойти и может иметь большие негативные последствия для курса доллара, — сказал бизнесмен в интервью телеканалу Fox.

По словам миллиардера, США стали «злейшим врагом сами себе», бесконечно наращивая дефицит, занимая или печатая деньги вместо поддержки производительности экономики. Он подчеркнул, что экономика США будет падать, если не будут приняты меры для укрепления американской валюты, повышения продуктивности и сокращению затрат.

Как писал NEWS.ru, глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения между Пекином и Вашингтоном находятся в состоянии тяжелейшего кризиса. По его словам, в США действует ряд людей, которые с руководствуются идеологическими убеждениями и стараются представить КНР в виде не только конкурента, но даже врага. Министр подчеркнул, что путь Китая не отражается на западном мире и никак ему не угрожает.