Глава МИД КНР рассказал о тяжелейшем кризисе в отношениях Китая и США

https://static.news.ru/photo/90831c60-c1a8-11ea-98e7-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Cai Yang/Xinhua/Global Look Press

Китай и Соединённые Штаты Америки в настоящее время находятся в состоянии тяжелейшего кризиса, какого не наблюдалось за всю историю двусторонних отношений государств. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И.

Руководитель ведомства сообщил о кризисе в ходе китайско-американского форума. Мероприятие организовано в формате видеоконференции.

Ван И подчеркнул, что на территории США действует ряд людей, которые с руководствуются идеологическими убеждениями и изо всех сил стараются представить КНР в виде не только конкурента, но даже врага.

По словам министра, Китай не может копировать иностранную политическую модель. Республика также не занимается экспортированием своей собственной модели. Как отметил глава МИД КНР, у страны не получится стать ещё одними Штатами. Путь Китая же, в свою очередь, не отражается на западном мире и никак ему не угрожает.

Политический курс США в отношении Китая изобилует стратегическими просчётами и предубеждениями периода маккартизма, — добавил Ван И, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Также он заявил, что китайская политика в отношении Америки не изменилась. В КНР по-прежнему хотят развивать двусторонние отношения, исходя из искренних помыслов и доброй воли.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американское правительство ввело в отношении китайских чиновников визовые ограничения за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». В канцелярии МИД КНР в Гонконге призвали США не вмешиваться во внутренние дела региона. Вашингтон также обвиняет китайские власти в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Как писал NEWS.ru, российские и китайские эксперты выразили мнение, что рост напряжённости в отношениях Соединённых Штатов и Китая может привести к расширению сотрудничества России и КНР. Авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020» (подготовлен Российским советом по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета) отметили, что США сменили курс борьбы с терроризмом на соперничество с крупными державами.