Цены на нефть снижаются на фоне напряжённости между США и Китаем

https://static.news.ru/photo/fdfc843a-cfdf-11ea-a674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Mocheng/Xinhua/Global Look Press

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля 2020 года.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,35% и составила $43,22 за баррель. Цена августовских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,22% и составила $40,66 за баррель, сообщает RT.

Отмечается, что к закрытию предыдущих торгов фьючерсы на лёгкую нефть WTI снизились на 1,15, достигнув $40,75 за баррель.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев сообщил, что по итогам недели котировки немного выросли. Он пояснил, что фьючерсы снижаются на фоне мировой ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и геополитической напряжённости между США и Китаем.

На утренних торгах 27 июля фьючерсы пребывают под небольшим давлением, но в целом амплитуда колебаний остаётся минимальной. Бычий потенциал цен по-прежнему ограничивается рядом факторов, включая растущие случаи заражения коронавирусом и растущую геополитическую напряжённость между США и Китаем. Угроза возобновления карантинных мер ставит под сомнение потенциал восстановления мировой экономики, и в этих условиях дальнейшее развитие конфликта между двумя крупнейшими странами подогревает спрос на защитные активы в ущерб нефти, — привели слова эксперта в Regnum.

Как писал NEWS.ru ранее, по состоянию на 21 июля 2020 года, на 18:16 по московскому времени, мировые цены на нефть выросли более чем на 3% на волне общего оптимизма на рынках. На оптимистичные настроения повлияли новости о разработке вакцины от COVID-19, а также итоги саммита ЕС, на котором обсуждался бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией.