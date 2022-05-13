Евро опускался ниже 65 рублей на бирже впервые с июня 2017 года

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Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской Биржи. Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94, что стало минимумом с июня 2017 года.

При этом к 10:10 мск обе валюты перешли к росту: доллар прибавил 41 копейку, поднявшись до 63,71 рубля, евро прибавил 1,02 рубля и вырос до 66,28.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что спад курса евро в отношении рубля происходит на фоне сокращения импорта из Евросоюза и перехода к оплате за газ в рублях. Также роль играет общее снижение интереса трейдеров к европейской валюте.

По словам Тузова, трейдеры, понимая будущее увеличение давления на евро, заранее стараются избавиться от валюты, в которой ожидается падение. Между тем российский Центробанк и Министерство финансов стараются сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортёров.