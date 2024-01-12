Евро и доллар снова подешевели на МосБирже Курс евро на МосБирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро на МосБирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года, доллар — ниже 88 рублей впервые с 23 ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций в начале основной сессии демонстрировал положительную динамику ведущих индексов.

По данным на утро пятницы, 12 января, евро снижался на 0,2% — до 96,97 рубля. Американская валюта торговалась на уровне 87,87 рубля.

На открытии торгов индекс МосБиржи рос на 0,04%, до 3182,5 пункта, индекс РТС — на 0,45%, до 1137,07 пункта. Юань подешевел на четыре копейки — до 12,28 рубля.

Накануне курс доллара на МосБирже опускался ниже 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. Евро стоил 97,65 рубля, а китайская валюта останавливалась на отметке в 12,36 рубля.

Резкое укрепление курса рубля эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин связывает с планами Банка России с 15 января ежедневно продавать иностранную валюту на 15,9 млрд рублей. Он пояснил, что это почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы. С середины декабря объемы продажи валюты Центробанком составляли 0,8 млрд рублей в день. Анонсированное увеличение продаж обусловлено в том числе возвращением регулятора к операциям в рамках бюджетного правила, отметил специалист.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов. При этом парламентарий считает, что ни сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение невыгодны для экономики страны.

В то же время экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что предпосылок для укрепления рубля в 2024 году нет. По его мнению, в начале года курс национальной валюты будет базовым (около 90 рублей за доллар), а в течение последующих месяцев будет снижаться.