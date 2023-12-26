В Госдуме назвали курс рубля в 2024 году Депутат Аксаков: курс в 90 рублей за доллар является нормальным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс рубля в наступающем году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов, и доллар на уровне 90 рублей является «нормальным курсом для нынешней ситуации», считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что ни слишком сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение невыгодны для экономики.

Лучше, чтобы он не колебался ни в ту, ни в другую сторону. Потому что укрепление курса рубля — это снижение конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках. Падение — значит снижение покупательной способности, инфляция. Поэтому нам нужен стабильный курс рубля. В наступившем году у него есть все шансы быть стабильным благодаря грамотной политике страны, — заявил депутат.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин в свою очередь допустил укрепление рубля уже в начале 2024 года. В беседе с изданием он пояснил, что средние котировки для качественного товарообмена и экономической ситуации составляют 70-80 рублей за доллар, и эти показатели будут достигнуты в январе.

Как пишет издание, дополнительную поддержку рублю окажет продление обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Соответствующий указ действует до апреля 2024 года, но не исключено, что ограничения сохранятся и в дальнейшем.

Издание напоминает, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина не раз подчеркивала, что регулятор придерживается политики плавающего курса рубля. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря отметил, что курс рубля связан со спросом на произведенные товары и экспортные цены, и его формирование остается плавающим.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев посоветовал дождаться окончания новогодних праздников для покупки валюты. По его словам, в период каникул может быть очень узкий рынок торгов, который спровоцирует резкие колебания курса.