Россиян предостерегли от покупки иностранных валют в новогодние праздники Экономист Разуваев: для покупки валюты лучше переждать новогодние праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для покупки валюты лучше дождаться окончания праздников, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, в период новогодних праздников может быть очень узкий рынок торгов, который спровоцирует резкие колебания курса.

Крайне не рекомендую покупать валюту во время новогодних праздников. Ведь в праздничные дни торги если и есть, то рынок очень узкий. Следствием чего могут стать резкие колебания курса. Так, банки могут резко увеличивать «маржу» как в банкоматах, так и в мобильных приложениях, — пояснил он.

После небольшой просадки при открытии торгов 21 декабря курс доллараначал быстро расти и к 12 часам дня оказался выше 92 рублей. В течение торгового дня у доллара было несколько пиков, на максимальном из которых американская валюта стоила около 92,36 рубля за единицу. Схожим образом развивалась ситуация с курсом евро. Стоимость валюты начала резко расти и пересекла отметку в 101 рубль.

В Банке России объяснили, что слабый курс рубля обусловлен традиционно высоким спросом на иностранные валюты в конце года. Кроме того, эксперт ИК «Алор Брокер» заявил, что ослабление рубля в том числе связано с расчетами бюджета в конце финансового года — российский бюджет рассчитывается со своими контрагентами, и суммарный объем рублей в финансовой системе растет.