Курс доллара рухнул ниже 89 рублей Курс доллара на торгах МосБиржи упал ниже 89 рублей впервые с 29 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 89 рублей, о чем свидетельствуют данные валютных торгов. Это произошло впервые с 29 декабря 2023 года.

По состоянию на 09:49 по мск, американская валюта торговалась на отметке 88,85 рубля. Спустя несколько минут курс вырос на две копейки, но пока не преодолел позицию в 89 рублей. Курс евро также продолжает снижение и сейчас составляет 97,65 рубля. Китайская валюта остановилась на отметке в 12,36 рубля.

Ранее сообщалось, что 2023 год стал худшим для доллара с начала пандемии коронавирусной инфекции. Индекс американской валюты сократился почти на 3%, что стало самым резким снижением с 2020 года. Наиболее заметный спад пришелся на четвертый квартал. Такую ситуацию объясняют растущими ставками на переход Федеральной резервной системы США к смягчению денежно-кредитной политики на фоне замедления экономического роста в стране.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. По словам депутата, сильное укрепление национальной валюты или ее падение не выгодны для экономики. Депутат подчеркнул, что курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов.