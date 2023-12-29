Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара со времен пандемии COVID-19

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Текущий год стал худшим для доллара с начала пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg. По данным агентства, индекс американской валюты за 2023 год сократился почти на 3%, что стало самым резким снижением с 2020 года.

Наиболее заметный спад приходится на четвертый квартал. В издании считают, что это связано с растущими ставками на переход Федеральной резервной системы (ФРС) США к смягчению денежно-кредитной политики на фоне замедления экономического роста в стране. Мягкие сигналы негативно сказываются на привлекательности доллара, так как центробанки других государств могут дольше удерживать высокие ставки.

Согласно мнению ряда экспертов, опрошенных Bloomberg, в 2024 году доллар останется слабым. В то же время экспертное сообщество считает, что валюта получит возможность восстановиться — это может произойти перед президентскими выборами в США в ноябре.

Падение доллара наблюдается на фоне противоположной тенденции вокруг британского фунта. Ему пророчат лучший год с 2017-го. Позитивные прогнозы строятся и в отношении швейцарского франка, который добился высочайших годовых показателей с 2010 года.

Ранее курс доллара на Московской Бирже упал ниже 89 рублей, о чем свидетельствуют данные торгов. Американская валюта опустилась до этой отметки впервые с 30 ноября.