Эксперт по финансам объяснил, почему рубль резко укрепился Финансист Бабин: рубль укрепился из-за планов ЦБ увеличить объем валютных продаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое укрепление курса рубля на торгах Мосбиржи произошло на фоне планов Банка России с 15 января ежедневно продавать иностранную валюту на 15,9 млрд рублей, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Он пояснил, что это почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы.

Как отметил эксперт, с середины декабря объемы продажи валюты Центробанком составляли 0,8 млрд рублей в день. Анонсированное увеличение продаж обусловлено в том числе возвращением регулятора к операциям в рамках бюджетного правила.

В ходе торгов 11 января курс рубля резко укрепился, сообщает издание. Так, доллар впервые с конца ноября приближался к 88,5 рубля, евро установил месячный минимум на уровне около 97,3 рубля, юань впервые с конца ноября опускался к 12,3 рублям. После этого произошла небольшая коррекция потерь иностранных валют.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. По словам депутата, курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов, однако ни сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики.