Экономист дал тревожный прогноз по курсу рубля на 2024 год Экономист Беляев: предпосылок для укрепления рубля в 2024 году нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предпосылок для укрепления рубля в 2024 году нет, сообщил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, в начале года курс национальной валюты будет базовым (около 90 рублей за доллар), а в течение последующих месяцев будет снижаться.

В 2024 году экономика России навряд ли изменится кардинальным способом. Предпосылок для ее динамичного развития я не наблюдаю, но и изменений к худшему не ожидается. <...> И говорить об укреплении рубля в 2024 году не приходится. Я ожидаю легкой тенденции к понижению валютного курса. То есть в начале года курс рубля будет базовым — около 90, и постепенно будет понижаться в течение всего года, если не произойдет никаких катастрофических явлений, — сказал собеседник портала.

Он отметил, что сейчас курс рубля варьируется в районе 90–100 рублей к доллару. Маловероятно, что в дальнейшем доллар закрепится на уровне выше 100 рублей, резюмировал Беляев.

Ранее финансист Валерий Емельянов заявил, что высокий спрос на рынке недвижимости, обеспеченный ипотечными субсидиями от государства, делает невыгодной покупку жилья в настоящий момент. Он назвал 2024 год в целом неудобным для подобных приобретений. По его мнению, лучше дождаться отмены государственных программ и падения цен до уровня, который сделает возможным для населения покупать жилье самостоятельно. В случае если приобретение квартиры необходимо прямо сейчас, то следует понимать, что ее реальная цена может сильно упасть.