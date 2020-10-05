Этот кризис Россию обойдёт: немного оптимизма от риелторов

Дно глобального рынка недвижимости ожидается только в конце следующего года, а восстановление — лишь в 2022 году. Так ли всё плохо на российском рынке недвижимости? Что ждёт покупателей и продавцов? Какие тренды в этом секторе появились под влиянием пандемии и как их использовать с наибольшей выгодой? NEWS.ru анализирует тенденции и опрашивает экспертов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё же пандемия повлияла на ситуацию на рынке недвижимости, особенно на «малоэтажном». Наметился любопытный тренд: из Москвы — в глубинку. Люди продают московские квартиры, этих денег хватает на элитное жильё в регионах, переезжают и чувствуют себя вполне олигархами, по крайней мере, на первых порах. Статистика по этим данным пока отсутствует, но в нескольких агентствах недвижимости NEWS.ru подтвердили: тенденция есть.

Наибольшую популярность под влиянием пандемии набирает загородное жильё. И снижается спрос на модные когда-то апартаменты, лофты. Пожили на чердаке, и хватит. По данным ВЦИОМ, за время самоизоляции спрос на частные дома в России вырос на 40 процентов.

Ещё одна тенденция — снижение спроса и, соответственно, цен на аренду, это касается как квартир, так и офисной недвижимости. И это несмотря на сезон: спрос на аренду квартир обычно рос к концу лета — началу осени, но в этом году не так. Причина — люди, снимающие жильё, теряют работу.

Коворкинг unsplash.com

Соответственно, проседает рынок офисной недвижимости, причина: компании постепенно привыкают к удалённой работе, потребность в площадях уменьшается. Коворкинг-пространства в условиях удалёнки, с одной стороны, могут пользоваться спросом у тех, кому сложно дома организовать подходящие для работы условия, с другой стороны, всё зависит от силы ограничительных мер.

Александр Диваков, директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги», сообщил, что многие компании начали избавляться от избыточных офисных площадей или переезжать в более дешёвые.

Сделок по заключению новых арендных договоров на рынке на порядок меньше, чем в прошлом году, а инвестиции в строительство офисной недвижимости снизились более чем на 30%. В сегменте торговой недвижимости ситуация еще хуже, так как трафик из-за пандемии существенно снизился, и многие арендаторы начали закрывать магазины в связи с переходом на онлайн продажи. Большие убытки несут арендаторы развлекательного сектора (магазины, детские комнаты и пр.). Инвестиции в строительство торговой недвижимости снизились более чем на 50%, — рассказал Диваков.

По словам эксперта, относительно спокойно чувствует себя сектор складской недвижимости, там снижение спроса оказалось незначительным и составило около 5%.

Также постепенно уходят с рынка жилья зарубежные покупатели. Ещё три года назад любимцами московских риелторов были покупатели из Китая и Ближнего Востока. Китайцы объединялись в группы и нередко покупали по несколько квартир сразу, от двух до восьми, причём выбирали новые здания с привлекательными видами и современным дизайном. Теперь, когда всё больше бизнесменов ожидают роста ограничений в ближайшую пару лет, совместные проекты схлопываются, и потребности в недвижимости у зарубежных гостей снижаются.

Александр Либов, генеральный директор агентства недвижимости «Белый ветер», считает, что влияние коронавируса на состояние рынка недвижимости сильно преувеличено.

В период первой волны пандемии российский рынок недвижимости действительно ожидал резкого падения. Известные эксперты прогнозировали снижение цен на жильё на 15-20 %, потом, когда этого не случилось, остановились на прогнозах снижения на 5-10 %. А по итогу цены на квартиры выросли от 5 до 10 процентов, — считает он.

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Одна из главных причин роста спроса на жильё — снижение курса рубля, люди по-прежнему считают инвестиции в недвижимость наиболее выгодными. Ещё в марте российский рубль занял «второе место на конкурсе лохов», обогнав лишь мексиканское песо по уровню волатильности (изменчивости, снижению стоимости). И в марте же спрос на квартиры начал понемногу увеличиваться.

Снижение процентных ставок по банковским депозитам, введение налога с процентов по вкладам, желание людей спасти свои денежные накопления от инфляции приводит к росту спроса на жильё, — объясняет Александр Либов.

Эксперт считает, что падение рынку недвижимости не грозит ни в Москве, ни в регионах.

Хотя в регионах объёмы строительства, и соответственно, цены на жильё больше зависят от позиции властей, сложностей оформления разрешительной документации, уровня коррупции. В некоторых регионах цены на жильё растут быстрее, чем в столице, например, во Владивостоке, — отметил Либов.

По мнению Александра Дивакова, на рынке первичной жилой недвижимости кризиса пока действительно не наблюдается, хотя пандемия достаточно существенно отразилась на спросе особенно во втором квартале 2020 года.

С июля, благодаря программе льготной ипотеки, спрос начал расти, но в сентябре вновь затормозился. По нашим оценкам, по итогам года падение спроса в рублёвом выражении составит около 20%. Основной спрос придётся на сегмент эконом-класса и квартиры площадью до 45 кв.м., — отметил Диваков.

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», основная причина, влияющая на спрос — это реальные доходы населения, которые за 8 месяцев 2020 года упали на 8%, и до конца года, по нашим оценкам, могут снизиться ещё сильнее. Восстановление доходов не будет быстрым и не превысят 2-3% в год.

А на многочисленных форумах, где владельцы недвижимости и ее продавцы обмениваются информацией, всё чаще повторяется один и тот же совет: лучшим месяцем для продажи квартиры будет ноябрь.