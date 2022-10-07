ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян ЕС разрешил разморозить активы россиян в НРД для завершения расчетов с инвесторами

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Компетентные органы государств — членов Евросоюза, включая регуляторов и министерства финансов, могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД), говорится в публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале Евросоюза. Это возможно при завершении операций, контрактов и других соглашений, заключенных с НРД до 3 июня 2022 года, когда в отношении него были введены санкции ЕС. Провести все операции с российским депозитарием необходимо до 7 января 2023 года.

Государство — член [Евросоюза] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения, — указывает Европейская комиссия.

Комментируя ситуацию, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов в разговоре с РБК предположил, что обратиться за разрешением может любое заинтересованное лицо, так как рассматриваемая норма не содержит каких-либо ограничений по кругу лиц. Такими лицами могут быть не только НРД и российские брокеры, но и держатели ценных бумаг. В свою очередь руководитель санкционной практики адвокатского бюро «А-ПРО» Екатерина Макеева полагает, что депозитарий не сможет выступать в процессе как собственник активов, но может взять на себя роль представителя интересов инвесторов при подаче коллективного обращения.

Ранее НРД подал в суд ЕС в Люксeмбурге исковое заявление об отмене сaнкций против него. Уточняется, что цель обращения — доказать «неправoмерность и необоснoванность включения депозитария в сaнкционные списки ЕС, из-за чего пострaдали как российские, так и инoстранные инвестoры».

Евросоюз ввел блoкирующие санкции в отношении НРД 3 июня 2022 года. После этого организация признала чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности. Было решено приостановить проведение операций в евро.