Энергоэксперт предсказал реакцию экономики России на новый пакет санкций Энергоэксперт Перов предсказал сложности для российской экономики из-за новых санкций

Фото: Rosneft/Global Look Press

Новый пакет санкций может создать дополнительные сложности для российской экономики, особенно решение по танкерам, предсказал реакцию руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», энергоэксперт отметил, что нефтяники из России смогут найти выход из этой ситуации.

Решение по танкерам действительно создаст новые сложности, но они носят преодолимый характер. Российские нефтяники научились обходить санкции и поставлять сырье на мировой рынок, причем европейцы прекрасно об этом знают, в результате на бумаге существует одна ситуация, а в реальности — совсем другая, когда российские поставки просачиваются в Евросоюз, — пояснил Перов.

По словам эксперта, Россия в целом готова к усилению уже существующих ограничений, а не к новым санкциям, так как европейцы предупреждали о подобном развитии. Перов отмечает, что важную роль играет казахстанская нефть, которая появляется на открытом рынке через трубопровод «Каспийский нефтяной консорциум» и терминалы порта Новороссийск, а в Германию поступает через нефтепровод «Дружба». Эксперт пояснил, что ФРГ по контракту с Астаной таким образом получает российские нефтепродукты, что является санкционной уступкой.

Перов уверен, что страны ЕС попытаются ограничить подобные договоры, но навряд ли это даст нужный Западу результат. Он привел в качестве примера Иран, который продолжает продавать сырье по всему миру в условиях давления со стороны Европы. Основная проблема для России заключается в том, что из-за санкций прервется стабильность поставок.

Ситуация в целом нехорошая, но отечественное сырье останется на мировом рынке, а российские компании продолжат преодолевать санкции и подстраиваться под новые ограничения, — заключил Перов.

Bloomberg ранее сообщило, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит многих товаров через Россию. Собеседники агентства подчеркивают, что главной задачей Европы является закрытие для России обходных путей уже введенных санкций.