Энергоэксперт объяснил сокращение закупок Турцией российского газа Энергоэксперт Фролов: сокращение закупок российского СПГ Турцией связано с погодными условиями

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Сокращение Турцией закупок российского газа в октябре связано с погодными условиями, рассказал «360» энергоэксперт Александр Фролов. В этой стране, по его словам, было достаточно тепло и не было необходимости отапливать помещения, но температура при этом была достаточно низкой, чтобы их не приходилось охлаждать и тратить на это дополнительную электроэнергию. Эксперт отметил, что провал в ценах на энергоресурсы в октябре также наблюдался и в Европе.

В Турции было тепло. Соответственно, нужно было меньше энергоресурсов. <...> Вот и, соответственно, спрос на газ, на уголь сократился. Если мы посмотрим на цены, которые были в октябре, допустим, в Европейском союзе на биржах, мы увидим, что они также достигали минимальных значений за несколько месяцев, — пояснил Фролов.

Энергоэксперт рассказал, что на октябрь пришелся самый значимый провал в ценах на газ — стоимость ресурса опустилась ниже тысячи долларов. При этом на спотовом рынке они достигали отметок в чуть более порядка $350 за тысячу кубических метров, уточнил специалист.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее рассказал, что поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году вырастут на 60%. По его словам, запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть поставлены в КНР, превышают 2 трлн кубометров.