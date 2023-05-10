Энергоэксперт назвал способ избежать срыва поставок на «Сахалине-2» Энергоэксперт Митрахович назвал арест буксиров способом избежать срыва поставок на «Сахалине-2»

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В условиях международной напряженности перед проектом «Сахалин-2» встает целый ряд задач, рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он напомнил, что изначально проект был международным инвестиционным предприятием, но теперь необходимо наладить его работу без поддержки зарубежных компаний. В частности, для минимизации угрозы срыва отгрузок нужна процедура ареста буксиров, принадлежащих иностранному подрядчику.

Возникают в последнее время вопросы с буксирами. Думаю, суда Россия найдет в случае чего. Как минимум арестует имеющиеся, — высказал мнение Митрахович.

Издание напоминает, что ранее перед оператором проекта «Сахалинская энергия» возникла угроза срыва отгрузок, так как один из иностранных подрядчиков решил приостановить договор фрахта и страховки буксиров. В связи с этим российскому оператору удалось через суд добиться ареста буксиров. На следующем этапе разбирательства российская сторона может подать иск к подрядчику о невыполнении обязательств по договору.

Уточняется, что в случае победы «Сахалинская энергия» сможет пользоваться буксирами до истечения срока контракта. Иначе корабли придется вернуть.

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