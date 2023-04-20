Власти России одобрили продажу завода VW под Калугой «Ведомости»: комиссия правительства России одобрила продажу завода под Калугой

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одбрила продажу завода немецкого автоконцерна Volkswagen под Калугой. Его приобретет автодилер «Авилон». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два осведомленных источника. По данным издания, производственным партнером «Авилона» может стать китайский концерн Chery.

При этом отмечается, что вопросы о возможной сделке с Volkswagen в «Авилоне» переадресовали немецкой компании, где отказались от комментариев. Также ничего не сказали по данному вопросу в Минпромторге.

Volkswagen приостановил сборку в РФ и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года. В компании не исключили тогда, что продадут свои российские активы в течение 2023 года.

В марте этого года арбитражный суд арестовал почти все имущество Volkswagen в стране после иска группы ГАЗ, принадлежащей Олегу Дерипаске. Там потребовали от немцев выплатить около 15,6 млрд рублей — в такую сумму был оценен ущерб после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке Scoda и VW в Нижнем Новгороде.

В январе Петербургский завод японского автоконцерна Toyota завершил процедуру увольнения сотрудников. Toyota обсуждает с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга будущее производственной площадки.