Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России

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Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство автомобилестроительной компании «ГАЗ» об аресте имущества немецкого концерна Volkswagen в России по делу о взыскании с компании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Суд также наложил арест на имущество Volkswagen: долю в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус», долю в 16,8% Skoda Auto A.S. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус», долю в 55,14% Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус», 11 объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус», а также на производственное оборудование.

Вместе с тем суд постановил запретить ФНС регистрировать любые действия касательно ликвидации, реорганизации, изменения состава участников, а также увеличивать и уменьшать уставный капитал ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».

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