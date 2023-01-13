Toyota завершила процесс увольнения сотрудников петербургского завода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургский завод японского автоконцерна Toyota завершил процедуру увольнения сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Сейчас Toyota обсуждает с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга будущее производственной площадки.

Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

В конце сентября прошлого года Минпромторг РФ подтвердил закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге. В ведомстве сообщили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга уже прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки. В Петербурге выпускались модели Camry и RAV4, мощности были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению.

16 ноября стало известно, что ООО «Тойота Мотор» приступило к увольнению сотрудников. Тогда сообщалось, что работники увольняются по соглашению сторон, им выплатят 12 месячных окладов.