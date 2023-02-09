Посол сообщил о скорой поставке в Россию двух тысяч автомобилей из Ирана Посол РФ Дедов: иранский автоконцерн планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей

Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол РФ в Тегеране Алексей Дедов заявил, что иранский автоконцерн Iran Khodro намерен до конца марта поставить в Россию две тысячи автомобилей. Еще более 20 тысяч машин в течение года поставит иранская компания Saipa, отметил он в беседе с РИА Новости.

В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro входит поставка 2 тысяч автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года, — рассказал дипломат.

Он добавил, что в процессе переговоров с российскими дистрибьюторами находится иранская компания Saipa. Она рассчитывает отправлять на экспорт более 20 тысяч машин в год, уточнил Дедов.

Посол обратил внимание на то, что пока не урегулированы вопросы, которые связаны с сертификацией и формированием дилерской сети. По его мнению, это обстоятельство способно изменить сроки начала поставок автомобилей.

Кроме того, Россия и Иран ведут переговоры о перспективах совместного производства машин, заключил дипломат.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Россия и Иран планируют построить завод на территории РФ по производству беспилотников. Он сможет производить не менее шести тысяч беспилотников по иранским чертежам. Отмечается, что в начале января в Москву вылетела делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.