Энергетики предрекли миру неизбежный рост спроса на газ

Спрос на природный газ будет неизбежно расти в ближайшие годы, и он останется основным топливом для отопления. В то же время спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться. Об этом пишут специалисты Международного энергетического агентства в докладе World Energy Outlook.

Речь идёт о прогнозе спроса в трёх возможных сценариях. Вариант STEPS учитывает реально проводимую климатическую политику, сценарий APS исходит из того, что поставленные правительствами цели будут выполнены, а прогноз NZE предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

По данным доклада, спрос на природный газ возрастёт во всех трёх сценариях в течение следующих пяти лет, а потом последуют серьёзные расхождения в зависимости от многих факторов, конкретных стран и регионов. В сценарии STEPS спрос на природный газ вырастет к 2030 году до 4,5 трлн кубометров, или на 15% по сравнению с 2020 годом, а к 2050 году — до 5,1 трлн. Использование газа в промышленности к середине столетия возрастет, и он останется основным топливом для отопления.

При этом спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии, пик спроса может наступить уже после 2025 года. В рамках STEPS максимальный спрос в 104 млн баррелей придется на 2030-е годы и будет снижаться в дальнейшем. В этом случае стоимость барреля нефти составит $60–90.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировой спрос на природный газ продолжит расти до 2045 года, как и потребление нефти. Этому, в частности, будет способствовать замещение угля газом, который является более экологичным видом топлива.