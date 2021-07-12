Энергетик назвал риски при поставках водорода через «СП — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович в беседе с «ПолитЭкспертом» перечислил риски при поставках водорода через «Северный поток — 2».

Как рассказал энергетик, в настоящее время оператор «СП — 2» изучает возможность транспортировки по трубопроводу водорода. Однако его использование несёт определённые риски, поскольку в отличие от природного газа, он может делать металл хрупким.

По словам Митраховича, «Газпром» уже посчитал, что сможет транспортировать по газопроводу смесь метана и водорода. Пока неизвестно, найдёт ли такая смесь своего потребителя. Возможно, клиенты хотели бы приобретать ресурс в чистом виде, считает эксперт.

Поставки этого вещества через газовую трубу никто в мире пока не осуществлял. Молекула водорода очень маленькая, она может просачиваться через любые микроскопические отверстия. Даже те, через которые не пройдёт обычный газ. Теоретически компрессоры могут выходить из строя, — пояснил Митрахович.

Ранее экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что Россия и Германия должны сформировать «водородный альянс», чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива. По его мнению, новая эра будет основана на водороде и возобновляемых источниках энергии и Европа будет наращивать поставки природного газа для обеспечения эффективного энергоперехода и ухода от угля как источника энергии. Поэтому необходимо активизировать сотрудничество между Германией и Россией.