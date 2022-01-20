«Это мошенничество»: в Госдуме поддержали идею запретить криптовалюту

Криптовалюту в России необходимо запретить как вид мошенничества, заявил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он выразил уверенность, что эта система обвалится, когда в неё попадёт много людей.

Криптовалюта — это мошенничество. Когда государство выпускает рубль, доллар или евро, то оно за это несёт ответственность. Это деньги, за которые отвечает государство. А здесь какие-то частные лица выпустили электронные штуки, за которыми нет никакого ресурса, вот такой МММ, и это распространяется. Очевидно, что если в это мошенничество окажется втянуто много людей, то это будет огромный удар, когда эта пирамида рухнет. Понятно, что за криптовалютой ничего нет, это не валюта, — рассказал Фёдоров.

Он добавил, что любому «нормальному государству» нужно запретить у себя «оборот откровенной ерунды».

До этого запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции, предложил Центробанк. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.

Сам же Евгений Фёдоров ранее предлагал начать бомбардировку США ядерным оружием. Он заявил, что это окажет влияние на американцев и покажет серьёзность российских намерений.