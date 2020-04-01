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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос введения квоты на экспорт российского зерна могут обсудить на совещании главы государства с членами правительства 1 апреля.

Возможно, вопрос о введении квоты как-то будет затрагиваться и сегодня на правительстве, — цитирует ТАСС Пескова.

Он также добавил, что за регулирование рынка зерна отвечает правительство.

Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития согласовало проект постановления о введении временной квоты на экспорт зерна из России с 1 апреля. Предположительно, она составит 7 млн тонн. Решение было принято в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Ранее такую меру предложил Минсельхоз РФ. Речь шла о наиболее важных для внутреннего рынка зерновых культурах: пшенице, кукурузе, ячмене и ржи.