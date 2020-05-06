Экспорт нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае упадёт на 20%

https://static.news.ru/photo/3f42145e-c065-11e9-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

В апреле поставки по нефтепроводу «Дружба» упали на 15% из-за низкого спроса, в мае поставки уменьшатся на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в этом месяце будут закрыты около 1 млн б/с российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Предварительные графики предполагают снижение на 800 тыс. б/с морского экспорта и падения поставок через нефтепровод «Дружба» примерно на 20% по сравнению с предыдущим месяцем — до 675 тыс. б/с, — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на отчёт Международного энергетического агентства (МЭА).

Как писал NEWS.ru, эксперты МЭА прогнозируют снижение мирового объёма переработки нефти в 2020 году на 6,2 млн баррелей в сутки. Во втором квартале переработка сырья уменьшится на 13,4 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик падения мировой нефтепереработки теперь ожидается в мае, так как прогнозы по переработке в апреле были улучшены в связи с новыми данными и более высоким, чем ожидалось ранее, спросом.