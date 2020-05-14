Объём мировой переработки нефти снизится на 6,2 млн баррелей в сутки

https://static.news.ru/photo/87d5d892-95c4-11ea-8897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch /Global Look Press

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют снижение мирового объёма переработки нефти в 2020 году на 6,2 млн баррелей в сутки. Во втором квартале переработка сырья уменьшится на 13,4 млн баррелей в сутки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пик падения мировой нефтепереработки теперь ожидается в мае, так как наши прогнозы по переработке в апреле были улучшены в связи с новыми данными и более высоким, чем ожидалось ранее, спросом, — цитирует ТАСС майский отчёт МЭА.

Как писал NEWS.ru, организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. По итогам 2020 года падение спроса может произойти на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей больше, чем прогнозировалось ранее. Спрос на чёрное золото в среднем за год ожидается на уровне 91,1 млн баррелей в сутки. По оценкам организации, наиболее сильное падение спроса будет зафиксировано во II квартале 2020 года. Его могут смягчить только ослабление мер по борьбе с распространением коронавируса и экономический рост в ответ на дополнительные меры поддержки отрасли.