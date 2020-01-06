https://static.news.ru/photo/d805b35e-9c7e-11e9-a1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока».

Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину — с 262,3 млн кубометров в последние дни декабря 2019 года до 91,2 млн кубометров 7 января. Минимальный объём прокачки, согласно заключённому с Киевом контракту, составляет 65 млрд кубометров, таким образом «Газпром» ежесуточно оплачивает транзит 180 млн кубометров топлива, даже не используя все мощности, пишет «Коммерсант».

Эффективный для российской компании маршрут Ямал — Европа через Белоруссию также затронули изменения — загрузка снизилась на 24%, до 70,11 млн кубометров. Немного выросли поставки по «Северному потоку» — на 1%, а «Турецкий поток» при мощности до 85 млн кубометров загружен только наполовину.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такие действия «Газпрома» вызваны тёплой погодой и стремлением продать запасы газа из европейских хранилищ, хранить которые невыгодно из-за снижения цен.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты отрасли оценили шансы России завершить работы по строительству трубопровода «Северный поток — 2» без привлечения к проекту швейцарского подрядчика Allseas. По мнению генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, шанс на возвращение швейцарцев в проект ещё не потерян, а способные выполнять столь сложные работы суда есть только у них и итальянской Saipem, фактически завершившей свои обязательства в рамках строительства.