Эксперты заявили о росте доходов россиян за счёт «коронавирусных» выплат

https://static.news.ru/photo/9802719c-3373-11eb-b6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Доходы россиян с июля по сентябрь нынешнего года выросли по сравнению с «карантинным» весенним кварталом. На динамику доходов повлияли «коронавирусные» пособия по безработице, выплаты семьям с детьми и сезонный фактор.

На самом деле речь идёт только о номинальных доходах населения в сравнении с «карантинным» периодом. Во II квартале реальные доходы людей снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в III квартале — на 4,8%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Однако если за точку отсчёта взять именно II квартал, то можно увидеть позитивную динамику. С июля по сентябрь доходы россиян выросли в 61 регионе из 85. Самый высокий рост показал Краснодарский край — на 51,6%, до 42,2 тыс. руб. в месяц, на втором месте Дагестан, где доходы выросли на 30,6%, до 29,3 тыс. руб. в месяц, на третьем месте Кабардино-Балкария с ростом 25,3%, до 22,1 тыс. руб. в месяц.

Однако по итогам года на прирост доходов рассчитывать не стоит, считают эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал обратить внимание на проблему доходов населения страны. Он отметил, что эта задача является многовекторной.