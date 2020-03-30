https://static.news.ru/photo/6141b908-72ba-11ea-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russell Gordon/Global Look Press

Из-за мер борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции рецессия в мировой экономике будет куда сильнее, чем от последнего финансового кризиса. Так считают эксперты из исследовательской аналитической компании IHS Markit.

Прогнозы по росту ВВП они серьёзно снизили во многих странах по сравнению с оценкой, сделанной всего две недели назад. Также они отмечают, что ухудшение «почти гарантировано».

IHS Markit теперь считает, что рецессия от COVID-19 будет более глубокой, чем та, что была вызвана мировым финансовым кризисом в 2008–2009 годах. Реальный глобальный ВВП должен упасть на 2,8% в 2020 году по сравнению с просадкой на 1,7% в 2009 году, — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Теперь они прогнозируют, что американская экономика просядет на 5,4%, тогда как ранее ожидали снижения лишь на 0,2%. При этом две недели назад они не исключали рост глобального ВВП на 0,7%.

Падение ВВП в Евросоюзе может составить 4,5%, а в Италии, которую сильнее всего атаковал COVID-19, 6% или более. Падение ВВП России может составить в 2020 году 3,4%, считают эксперты.

Китайская экономическая активность, согласно ожиданиям аналитиков, сократится на двузначную цифру в первом квартале. Но и восстановится она быстрее, чем в других странах, из-за того, что там распространение коронавируса началось раньше. IHS Markit прогнозирует рост экономики КНР лишь на 2% в 2020 году, за которым будет более сильный, чем в среднем в других регионах, отскок в 2021 году из-за более раннего восстановления от пандемии. В предыдущем прогнозе аналитики рассчитывали, что рост ВВП страны в этом году снизится на 3,9%.

Однако во всех этих странах эксперты ожидают возвращения роста экономик в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, российское правительство намерено поддержать производителей автомобилей и дилеров в условиях пандемии коронавируса. Власти подготовили ряд мер.