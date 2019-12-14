https://static.news.ru/photo/ad2f8d1e-1fcb-11ea-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты назвали профессии, представители которых, возможно, получат прибавку к зарплате в 2020 году. По данным сервиса «Работа.ру», на повышение заработка смогут рассчитывать специалисты IT-сектора, а также работники массовых профессий — продавцы, кассиры и строители.

В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7–9%. Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем, — отмечают исследователи.

Согласно исследованию, из тысячи опрошенных работодателей повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний. В 2018 году такую готовность выражали лишь 18% фирм. По словам экспертов, значительной прибавки денежного жалованья в 2019 году добились IT-специалисты, сотрудники банковского сектора. Рост зарплат зафиксирован также в сфере транспорта и логистики (7,8%), маркетинга и рекламы (7,4%).

Ранее исследователи назвали самые востребованные в России профессии. Согласно прогнозам, в 2020 году по-прежнему будет хватать рабочих мест водителям, рабочим и курьерам. Также спросом на рынке труда будут пользоваться повара, продавцы и официанты, писал NEWS.ru.