Эксперты назвали профессии, представители которых, возможно, получат прибавку к зарплате в 2020 году. По данным
В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7–9%. Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем, — отмечают исследователи.
Согласно исследованию, из тысячи опрошенных работодателей повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний. В 2018 году такую готовность выражали лишь 18% фирм. По словам экспертов, значительной прибавки денежного жалованья в 2019 году добились IT-специалисты, сотрудники банковского сектора. Рост зарплат зафиксирован также в сфере транспорта и логистики (7,8%), маркетинга и рекламы (7,4%).
Ранее исследователи назвали самые востребованные в России профессии. Согласно прогнозам, в 2020 году по-прежнему будет хватать рабочих мест водителям, рабочим и курьерам. Также спросом на рынке труда будут пользоваться повара, продавцы и официанты, писал NEWS.ru.
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