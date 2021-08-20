Эксперты рассказали, как жара и футбол сказались на летних продажах пива

В апреле — июне 2021 года розничные продажи пива снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР).

По данным ведомства, во втором квартале этого года было продано 172,6 млн декалитров пива против 175,9 млн декалитров годом ранее. В первом квартале 2021 года розничные продажи пива также упали, составив 134,5 млн декалитров, что почти на 7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Спад продаж отмечается и в торговых сетях: этому не помогли ни аномально жаркая погода в мае и июне, ни чемпионат Европы по футболу, обычно способствующий росту продаж пива.

Эксперты отмечают, что скромный рост продаж во втором квартале 2021 года объясняется не снижением интереса потребителей к пиву, а значительным ростом этого показателя в 2020 году. Тогда основным фактором высоких продаж стала самоизоляция, которая позитивно отразилась на продажах и других алкогольных напитков. Продажи пива летом 2020 года оказались рекордными за три предыдущих года, увеличившись на 6,2%, тогда как в этом году эффект жары оказался нивелирован карантинными ограничениями и последствиями пандемии. Так, из-за ограничений на региональном уровне всё ещё не полностью восстановился сегмент продаж пива в ресторанах, барах и отелях.

При этом жара увеличила уровень продаж безалкогольных напитков. В «Ашане» продажи питьевой воды в апреле — июне 2021 года выросли, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 70%. В «Магните» продажи питьевой воды выросли почти на 38%, минеральной воды — на 23%, соков и нектаров — на 20%.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе проверят пивоваренные компании на предмет формирования цен с целью найти на рынке следы демпинга. Также известно, что служба намерена определиться с введением минимальной розничной цены на напиток. Пиво в банке или бутылке должно стоить не менее 110 рублей за литр, в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже в розлив — 85 рублей за литр.