Эксперты рассказали, как жара и футбол сказались на летних продажах пива

В апреле — июне 2021 года розничные продажи пива снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР).
По данным ведомства, во втором квартале этого года
Эксперты отмечают, что скромный рост продаж во втором квартале 2021 года объясняется не снижением интереса потребителей к пиву, а значительным ростом этого показателя в 2020 году. Тогда основным фактором высоких продаж стала самоизоляция, которая позитивно отразилась на продажах и других алкогольных напитков. Продажи пива летом 2020 года оказались рекордными за три предыдущих года, увеличившись на 6,2%, тогда как в этом году эффект жары оказался нивелирован карантинными ограничениями и последствиями пандемии. Так, из-за ограничений на региональном уровне всё ещё не полностью восстановился сегмент продаж пива в ресторанах, барах и отелях.
При этом жара увеличила уровень продаж безалкогольных напитков. В «Ашане» продажи питьевой воды в апреле — июне 2021 года выросли, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 70%. В «Магните» продажи питьевой воды выросли почти на 38%, минеральной воды — на 23%, соков и нектаров — на 20%.
Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе проверят пивоваренные компании на предмет формирования цен с целью найти на рынке следы демпинга. Также известно, что служба намерена определиться с введением минимальной розничной цены на напиток. Пиво в банке или бутылке должно стоить не менее 110 рублей за литр, в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже в розлив — 85 рублей за литр.